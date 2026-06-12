Спасибо, доктор: слова благодарности врачу-гинекологу Асель Файзулиной





В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная Гульнар Жабагина выразила искреннюю благодарность врачу-гинекологу Асель Газизовне Файзулиной.

По словам пациентки, её вторые роды были непростыми. Беременность наступила спустя 13 лет после первых родов, что вызывало дополнительные переживания.

«Так совпало, что в день моих родов на смену вышла Асель Газизовна. Она лично принимала роды, и всё прошло благополучно. Благодаря её профессионализму, опыту и внимательному отношению с моим долгожданным ребёнком всё было хорошо», — рассказала Гульнар Жабагина.

В своём обращении женщина поблагодарила врача за заботу, терпение и доброе сердце.

«Уважаемая Асель Газизовна! Спасибо Вам за внимание и поддержку в такой важный момент моей жизни. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах», — отметила пациентка.

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