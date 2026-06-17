Спасибо, доктор: Ирина Титух поблагодарила гинекологов Шарипову и Молдабаеву за помощь на пути к материнству

В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить искреннюю благодарность врачам-гинекологам Шариповой Мадине Бейсенбаевне и Молдабаевой Камилле Хамитовне.
Мадина Бейсенбаевна вела мою беременность, всегда проявляя высокий профессионализм, внимательность и заботу.
Камилла Хамитовна принимала мои роды, и благодаря её опыту, уверенности и чуткому отношению на свет появился мой долгожданный сын.
Спасибо вам за ваш труд, преданность профессии и заботу о пациентах. Желаю крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов.
С уважением, Ирина Титух.
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