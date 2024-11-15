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Спасибо, доктор: слова благодарности Илье Владимировичу Киселёву

— Сегодня, 13:14
Изображение для новости: Спасибо, доктор: слова благодарности Илье Владимировичу Киселёву

В предверии Дня медицинского работника от всей души хочется поздравить врача с большой буквы Киселёва Илью Владимировича, хорошо, что на свете есть такие мудрые,профессиональные и преданные своему призванию люди.

Уважаемый Илья Владимирович поздравляю Вас с профессиональным праздником, самой важной и нужной на Земле профессии!

Пусть ваша работа-трудная, но такая необходимая!- приносит вам радость и удовлетворение. Желаю вам счастья, здоровья, душевной гармонии и удачи во всём!



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