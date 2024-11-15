Жара до +43 и сильные грозы: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни





В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять атмосферные фронты и влияние высотной ложбины. Из-за этого на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

По прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди с грозами. На севере, юге, юго-востоке и в центральных регионах местами пройдут сильные дожди, возможны град и усиление ветра.

В то же время на западе страны прогнозируется аномально жаркая погода. 19–20 июня температура воздуха здесь может достигать 40–43 градусов тепла.

На остальной территории Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается.

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