USD 487.17 EUR 565.65 RUB 6.72

Жара до +43 и сильные грозы: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

— Сегодня, 12:49
Изображение для новости: Жара до +43 и сильные грозы: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

pixabay.com


В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять атмосферные фронты и влияние высотной ложбины. Из-за этого на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

По прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди с грозами. На севере, юге, юго-востоке и в центральных регионах местами пройдут сильные дожди, возможны град и усиление ветра.

В то же время на западе страны прогнозируется аномально жаркая погода. 19–20 июня температура воздуха здесь может достигать 40–43 градусов тепла.

На остальной территории Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.