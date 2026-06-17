«Спасибо за самый важный старт в жизни»: мама пациента поблагодарила неонатолога Оксану Мамонову

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности врачам, которые оставили особый след в их жизни.
Слова искренней признательности адресованы врачу-неонатологу Оксане Бухаровне Мамоновой. Автор обращения вспоминает события десятилетней давности, когда благодаря профессионализму и внимательному отношению врача удалось преодолеть непростой период после рождения сына.
«Прошло уже десять лет, но я до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминаю тот непростой период в 2016 году, когда Вы помогали моему сыну, Волкову Семёну. Благодаря Вашему профессионализму, внимательности, заботе и огромному сердцу мы смогли пройти этот путь», — говорится в обращении.
По словам мамы мальчика, работа врача-неонатолога требует не только глубоких знаний и высокой ответственности, но и особой душевной чуткости. Именно такие специалисты помогают самым маленьким пациентам с первых дней жизни и дарят родителям уверенность и надежду.
В своём поздравлении женщина пожелала Оксане Бухаровне крепкого здоровья, благополучия, счастья, душевного тепла, профессиональных успехов и как можно больше счастливых историй с хорошим продолжением.
«Спасибо Вам за Ваш бесценный труд, доброту и любовь к своему делу!» — написала мама Волкова Семёна.
Жара до +43 и сильные грозы: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни
Ищете стабильную работу? Пограничная служба КНБ приглашает на контрактную службу
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.