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«Спасибо за самый важный старт в жизни»: мама пациента поблагодарила неонатолога Оксану Мамонову

— Сегодня, 13:11
Изображение для новости: «Спасибо за самый важный старт в жизни»: мама пациента поблагодарила неонатолога Оксану Мамонову

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности врачам, которые оставили особый след в их жизни.

Слова искренней признательности адресованы врачу-неонатологу Оксане Бухаровне Мамоновой. Автор обращения вспоминает события десятилетней давности, когда благодаря профессионализму и внимательному отношению врача удалось преодолеть непростой период после рождения сына.

«Прошло уже десять лет, но я до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминаю тот непростой период в 2016 году, когда Вы помогали моему сыну, Волкову Семёну. Благодаря Вашему профессионализму, внимательности, заботе и огромному сердцу мы смогли пройти этот путь», — говорится в обращении.

По словам мамы мальчика, работа врача-неонатолога требует не только глубоких знаний и высокой ответственности, но и особой душевной чуткости. Именно такие специалисты помогают самым маленьким пациентам с первых дней жизни и дарят родителям уверенность и надежду.

В своём поздравлении женщина пожелала Оксане Бухаровне крепкого здоровья, благополучия, счастья, душевного тепла, профессиональных успехов и как можно больше счастливых историй с хорошим продолжением.

«Спасибо Вам за Ваш бесценный труд, доброту и любовь к своему делу!» — написала мама Волкова Семёна.



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