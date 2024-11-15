Спасибо, доктор: история благодарности Игорю Белобржицкому и Альмире Жандарбековой

От всей души хочу поздравить с Днём медицинского работника и выразить огромную благодарность Белобржицкому Игорю Всеволодовичу и Жандарбековой Альмире Кинжегозаевне, которые в 2008 году проводили мне операцию по удалению аппендицита.
Прошло уже много лет, но я до сих пор с теплотой вспоминаю не только высокий профессионализм врачей, благодаря котором операция прошла успешно, но и их человеческие качества. В то непростое для меня время Игорь Всеволодович проявил искреннее понимание и заботу: разрешал моей маме подолгу находиться рядом со мной в палате. Для ребёнка и его родителей такая поддержка была бесценна.
Спасибо Вам за Ваш труд, доброту, отзывчивость и человечность. Именно такие врачи не только лечат болезни, но и помогают людям чувствовать себя защищёнными и уверенными в самые трудные моменты жизни.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов. С праздником!
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