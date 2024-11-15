Спасибо, доктор: Юлия Николаевна Чернышова

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают благодарить врачей, которые ежедневно помогают своим пациентам не только профессиональными знаниями, но и добрым отношением.
Слова искренней признательности адресованы акушеру-гинекологу Поликлиники №3 Юлии Николаевне Чернышовой.
«Хочу от всей души поблагодарить замечательного врача — Юлию Николаевну Чернышову. Спасибо Вам за профессионализм, внимательность, чуткость и доброе отношение к каждой пациентке. Вы не просто врач, а человек, который умеет поддержать, успокоить и вселить уверенность. Очень приятно встречать специалистов, которые искренне любят свою работу и относятся к людям с заботой и уважением.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и благодарных пациентов. Пусть Ваш труд всегда приносит радость и заслуженное признание. Спасибо Вам за Ваше большое сердце и преданность своему делу!» — написала Динара Тлеубаева.
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