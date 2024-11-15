В Казахстане стартует приём документов в вузы

С 20 июня во всех высших учебных заведениях Казахстана начинают работу приёмные комиссии. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Абитуриенты, которые уже сдали ЕНТ и не планируют участвовать в конкурсе на образовательные гранты, смогут подать документы для поступления на платной основе.
Когда подавать документы на грант
Для претендующих на государственные образовательные гранты приём заявлений на участие в конкурсе будет проходить с 13 по 20 июля 2026 года. В этот период выпускники смогут выбрать образовательные программы и вузы для дальнейшего обучения.
Подать заявление можно через приёмные комиссии вузов независимо от выбранного учебного заведения. Также предусмотрена возможность онлайн-подачи через виртуальные приёмные комиссии и портал электронного правительства eGov.
Какие баллы необходимы для поступления
Минимальные пороговые баллы для поступления остались без изменений. Для национальных вузов необходимо набрать не менее 65 баллов, для других вузов — 50 баллов.
Для направлений «Педагогические науки» установлен порог в 75 баллов, для специальностей в области здравоохранения — 70 баллов, для направления «Право» — 75 баллов.
При этом по истории Казахстана и двум профильным предметам необходимо набрать не менее 5 баллов, а по грамотности чтения и математической грамотности — не менее 3 баллов.
Когда станут известны обладатели грантов
Список обладателей государственных образовательных грантов планируется опубликовать до 10 августа 2026 года.
В министерстве также напомнили, что по вопросам творческих и специальных экзаменов, образовательных программ, общежитий и условий обучения абитуриентам следует обращаться непосредственно в приёмные комиссии выбранных вузов.
Приём документов для поступления в высшие учебные заведения продлится до 25 августа 2026 года.
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