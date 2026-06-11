Спасибо, доктор: история благодарности костанайской пенсионерки своим врачам

«Не могу найти слов лучше, но хочу сказать этим врачам огромное спасибо за помощь, внимание и человеческое отношение».
Мне 81 год. Более 15 лет я состою на диспансерном учёте во второй поликлинике Костаная. Последние шесть лет здоровье стало чаще напоминать о себе, и обращаться за медицинской помощью приходится всё больше. За это время на моём пути встретились врачи, которым я искренне хочу сказать слова благодарности.
Это люди, которые не только обладают высоким профессионализмом, но и остаются внимательными, отзывчивыми и доброжелательными к своим пациентам. Они всегда готовы помочь, поддержать и объяснить. Для человека в возрасте это особенно важно.
С большой благодарностью хочу назвать их имена:
Малхази Зурабович Моларишвили — хирург-онколог Костанайской онкологической больницы;
Ксения Сергеевна Дисаенко — онколог Костанайской онкологической больницы;
Виктория Дмитриевна Осипенко — заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2
Алина Ильдаровна Мифтахутдинова — заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2.
От всей души желаю этим замечательным врачам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в их нелёгком труде и благодарных пациентов.
Спасибо вам за ваш профессионализм, заботу и человеческое отношение. Такие люди заслуживают самых добрых слов.
С уважением,
Агафья Донхибовна Амирова,
1945 года рождения,
г. Костанай.
Напомним, в преддверии Дня медицинского работника редакция alau.kz проводит проект «Спасибо, доктор». Мы публикуем истории читателей о врачах, медсёстрах, фельдшерах и других медицинских работниках, которым они хотят выразить благодарность за профессионализм, заботу и помощь в трудные моменты жизни.
Если вы тоже хотите сказать спасибо своему доктору, присылайте свои истории на электронную почту редакции alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp или телеграм 8-707-558-35-13.
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