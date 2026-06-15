Спасибо, доктор: пациент поблагодарил завдетским травматологическим отделением Мираса Ельжасова





В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить искреннюю благодарность заведующему детским травматологическим отделением Мирасу Болатхановичу Ельжасову и всему коллективу отделения.

Спасибо за высокий профессионализм, внимательное отношение к пациентам и квалифицированную медицинскую помощь. Ваш труд, забота и поддержка на протяжении лечения и восстановления заслуживают самых тёплых слов признательности.

Благодаря вашим знаниям, опыту и ответственному подходу удалось преодолеть трудности, связанные с травмой, и вернуться к полноценной жизни. Терпение, чуткость, доброжелательность и готовность помочь вызывают глубокое уважение и благодарность.

Желаю Мирасу Болатхановичу и всем медицинским работникам отделения крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов. Пусть ваш нелёгкий, но такой важный труд всегда будет востребован и по достоинству оценён.

Спасибо за всё, что вы делаете для здоровья и благополучия детей.

С уважением,

Ваш пациент Дуйсенов А.

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