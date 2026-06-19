Спасибо, доктор: пациенты Карабалыкского района благодарят хирурга-флеболога Виктора Гаврилова

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться историями о врачах, которые помогают людям возвращать здоровье и заслуживают искренней признательности пациентов.
Слова благодарности в адрес хирурга-флеболога Виктора Викторовича Гаврилова направили жители Карабалыкского района.
По словам авторов обращения, Виктор Викторович отличается высоким профессионализмом, внимательным отношением к пациентам и искренней преданностью своему делу.
«Ваш труд — это не просто работа, а настоящее призвание. Каждый день Вы помогаете людям возвращать здоровье, уверенность и радость жизни. Ваши знания, опыт, золотые руки и умение найти подход к каждому пациенту заслуживают самого глубокого уважения и признательности», — говорится в письме.
Пациенты отмечают, что консультации, лечение и проведенные операции помогли многим жителям района справиться с проблемами со здоровьем, а поддержка и добрые слова врача стали важной частью пути к выздоровлению.
Особые слова благодарности адресованы не только самому врачу, но и его коллективу за заботу, терпение и душевное отношение к пациентам.
«Для многих из нас встреча с Виктором Викторовичем стала примером того, каким должен быть настоящий врач — внимательным, отзывчивым и искренне переживающим за своих пациентов», — отмечают жители Карабалыкского района.
В преддверии профессионального праздника авторы обращения пожелали Виктору Гаврилову крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, новых успехов в работе и благодарных пациентов.
Спасибо, доктор: слова благодарности медицинской сестре Алтын Калыковне
Спасибо, доктор: слова благодарности врачу-терапевту Михаилу Аксенову
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