Спасибо, доктор: слова благодарности медицинской сестре Алтын Калыковне

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности в адрес медицинских работников, которые ежедневно помогают пациентам и заслуживают искреннего уважения.
Слова признательности медицинской сестре детского отделения поликлиники №2 Костаная Алтын Калыковне выразила семья Искаковых.
По словам авторов обращения, за 15 лет работы с пациентами Алтын Калыковна проявила себя как настоящий профессионал своего дела, человек с большим сердцем и искренней преданностью своей профессии.
«Вы всегда внимательны, доброжелательны и позитивны, умеете найти подход к каждому ребенку и поддержать родителей в любой ситуации», — говорится в благодарственном письме.
Семья отмечает, что благодаря чуткости, ответственности и доброте медицинской сестры многие вопросы удается решать быстро и спокойно, а маленькие пациенты чувствуют заботу и внимание.
Авторы письма поблагодарили Алтын Калыковну за многолетний труд, терпение и преданность своему делу.
«Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и благодарных пациентов. Пусть Ваш труд всегда будет оценен по достоинству», — отметила семья Искаковых.
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