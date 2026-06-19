Спасибо, доктор: слова благодарности врачу-терапевту Михаилу Аксенову





В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают рассказывать о врачах, которые заслужили уважение и признательность пациентов не только профессионализмом, но и искренним вниманием к людям.

Слова благодарности в адрес врача-терапевта Аулиекольской районной больницы Михаила Константиновича Аксенова направила жительница района Инабат Есенеева.

По словам автора обращения, Михаил Константинович отличается высоким профессионализмом, ответственным отношением к работе и внимательностью к каждому пациенту.

«На каждом приеме он внимательно выслушивает, подробно объясняет результаты обследований и назначенное лечение, помогает разобраться в возникших вопросах и поддерживает добрым словом», — говорится в письме.

Особую признательность пациентка выразила за доброжелательность, отзывчивость и искреннее стремление врача помочь людям.

По ее словам, благодаря знаниям, опыту и ответственному подходу Михаила Аксенова пациенты получают качественную медицинскую помощь и чувствуют уверенность в своем выздоровлении.

В преддверии профессионального праздника Инабат Есенеева пожелала врачу крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, уважения коллег и благодарности пациентов.

«Спасибо Вам за доброту, заботу, терпение и высокий профессионализм. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше радостных событий, тепла и душевного спокойствия», — отметила автор обращения.

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