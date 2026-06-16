Спасибо, доктор! Педиатру Ольге Вячеславовне Сон посвящается

Спасибо, доктор!
Хочу выразить безграничную благодарность потрясающему человеку и высококлассному педиатру — Ольге Вячеславовне Сон. Мы вместе уже долгие 15 лет, и за это время она стала единственным доктором, которому наша семья доверяет безоговорочно. Когда у моего сына Артёма начались серьёзные проблемы со здоровьем, именно её колоссальный опыт спас нас от отчаяния. Только Ольге Вячеславовне удалось детально разобраться в сложной ситуации, поставить точный диагноз и в буквальном смысле спасти здоровье моего ребёнка.
Это настоящий Профессионал с большой буквы, чьи глубокие знания и врачебная интуиция восхищают. Каждую минуту лечения мы чувствовали её невероятную чуткость, искреннее внимание и душевное тепло. Ольга Вячеславовна всегда находила нужные слова поддержки для меня и идеальный подход к сыну. Благодаря её преданности делу и чуткому сердцу Артём сейчас здоров. Низкий вам поклон за ваш благородный труд и за то, что все эти годы вы остаетесь нашей главной надеждой и опорой!
С уважением и бесконечной признательностью,
Корчинская Яна, мама пациента Артёма.
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