Спасибо, доктор: Роза Кудабаевна — врач, которому доверяют самое дорогое





В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности в адрес врачей, которые на протяжении многих лет заботятся о здоровье своих пациентов.

Тёплые слова признательности семья Рубис адресовала врачу-педиатру Розе Молдабаевне Кудабаевой.

По словам автора обращения, уже 14 лет доктор наблюдает и лечит двоих детей семьи. За это время она проявила себя как чуткий, доброжелательный и высокопрофессиональный специалист, который умеет найти подход к каждому ребёнку.

«Благодаря ей мои дети росли под наблюдением настоящего профессионала, которому можно доверить самое дорогое. Она обладает огромным терпением, всегда внимательна к своим маленьким пациентам и их родителям», — говорится в письме.

Семья Рубис сердечно благодарит Розу Молдабаевну за заботу, преданность профессии и многолетний труд, желая ей крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в таком важном и благородном деле.

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