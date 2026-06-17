Выдавал займы под 10% в месяц: костанаец получил срок

Костанайский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.
По материалам дела, мужчина с 2018 по 2024 год выдавал гражданам денежные займы под проценты и залог имущества. При этом деятельность велась без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без официального трудоустройства. Следствие установило, что займы предоставлялись под 8–10% в месяц, тогда как средневзвешенная ставка по кредитам для населения в банках страны значительно ниже.
Займы выдавались через Instagram и OLX
Как сообщили в суде, за несколько лет мужчина оформил 52 нотариальных договора займа.
По словам пресс-секретаря Костанайского областного суда Ляззат Байгожиной, подсудимый осуществлял незаконную выдачу займов через Instagram и OLX. Кроме того, суд установил факт легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Автомобиль оформили через знакомого и родственницу
Согласно материалам дела, для сокрытия происхождения около 35 миллионов тенге мужчина приобрел автомобиль Mercedes-Benz G 500. Сначала транспортное средство было оформлено на его знакомого, а затем в тот же день переоформлено на сестру, имеющую инвалидность.
В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал.
Суд назначил реальный срок
При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка, а также психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В результате мужчине назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в учреждении с минимальным режимом безопасности.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество осужденного и запретил ему заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на шесть лет.
Суд вынес частные постановления
В ходе рассмотрения дела были выявлены нарушения законодательства о финансовом мониторинге со стороны отдельных нотариусов Костаная. В связи с этим суд направил частные постановления прокурору Костанайской области и руководителю областного департамента юстиции.
Приговор пока не вступил в законную силу.
«Клещей стало вдвое больше: в Казахстане уже около 10 тысяч обращений к врачам».
Спасибо, доктор: Айзада Бекенова поздравила акушера-гинеколога Мавлиху Мырзатаевну с профессиональным праздником
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.