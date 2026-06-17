Выдавал займы под 10% в месяц: костанаец получил срок





Костанайский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.

По материалам дела, мужчина с 2018 по 2024 год выдавал гражданам денежные займы под проценты и залог имущества. При этом деятельность велась без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без официального трудоустройства. Следствие установило, что займы предоставлялись под 8–10% в месяц, тогда как средневзвешенная ставка по кредитам для населения в банках страны значительно ниже.

Займы выдавались через Instagram и OLX

Как сообщили в суде, за несколько лет мужчина оформил 52 нотариальных договора займа.

По словам пресс-секретаря Костанайского областного суда Ляззат Байгожиной, подсудимый осуществлял незаконную выдачу займов через Instagram и OLX. Кроме того, суд установил факт легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Автомобиль оформили через знакомого и родственницу

Согласно материалам дела, для сокрытия происхождения около 35 миллионов тенге мужчина приобрел автомобиль Mercedes-Benz G 500. Сначала транспортное средство было оформлено на его знакомого, а затем в тот же день переоформлено на сестру, имеющую инвалидность.

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал.

Суд назначил реальный срок

При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка, а также психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате мужчине назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в учреждении с минимальным режимом безопасности.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество осужденного и запретил ему заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на шесть лет.

Суд вынес частные постановления

В ходе рассмотрения дела были выявлены нарушения законодательства о финансовом мониторинге со стороны отдельных нотариусов Костаная. В связи с этим суд направил частные постановления прокурору Костанайской области и руководителю областного департамента юстиции.

Приговор пока не вступил в законную силу.