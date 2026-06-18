Спасибо, доктор: слова благодарности акушеру-гинекологу Юлии Чернышовой

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности в адрес врачей, которые помогают своим пациентам не только профессиональными знаниями, но и внимательным отношением.
Искренние слова признательности акушеру-гинекологу Поликлиники №3 Юлии Николаевне Чернышовой адресовала жительница Костаная Динара Тлеубаева.
По словам автора обращения, Юлия Николаевна отличается высоким профессионализмом, внимательностью и чутким отношением к пациенткам.
«Вы не просто врач, а человек, который умеет поддержать, успокоить и вселить уверенность. Очень приятно встречать специалистов, которые искренне любят свою работу и относятся к людям с заботой и уважением», — говорится в письме.
Динара Тлеубаева пожелала врачу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и благодарных пациентов.
«Спасибо Вам за Ваше большое сердце и преданность своему делу», — отмечает автор обращения.
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