Спасибо, доктор: слова благодарности акушеру-гинекологу Юлии Чернышовой





В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности в адрес врачей, которые помогают своим пациентам не только профессиональными знаниями, но и внимательным отношением.

Искренние слова признательности акушеру-гинекологу Поликлиники №3 Юлии Николаевне Чернышовой адресовала жительница Костаная Динара Тлеубаева.

По словам автора обращения, Юлия Николаевна отличается высоким профессионализмом, внимательностью и чутким отношением к пациенткам.

«Вы не просто врач, а человек, который умеет поддержать, успокоить и вселить уверенность. Очень приятно встречать специалистов, которые искренне любят свою работу и относятся к людям с заботой и уважением», — говорится в письме.

Динара Тлеубаева пожелала врачу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и благодарных пациентов.

«Спасибо Вам за Ваше большое сердце и преданность своему делу», — отмечает автор обращения.

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