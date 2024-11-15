Спасибо, доктор: Санжар Жагапаров — врач, которого пациент помнит спустя годы





День медицинского работника — особенный праздник, когда пациенты говорят спасибо тем, кто ежедневно помогает сохранять здоровье и спасает жизни.

Своей историей благодарности поделился житель Костаная Ж. Алибек. Он рассказал о враче, которого спустя годы вспоминает с теплотой и уважением.

«Будучи школьником, я перенёс операцию на правой ноге в областной детской больнице. Когда мы с родителями приехали в травмпункт, детский ортопед-травматолог Санжар Маратович Жагапаров сразу нашёл ко мне подход. Он шутил, подбадривал меня, ласково обращался: “Айналайын”. Это помогло справиться со страхом и волнением», — вспоминает автор письма.

По его словам, Санжар Маратович вместе с ныне покойным Дмитрием Герасимовым оказали ему необходимую помощь и помогли восстановиться после травмы.

«Они проявили внимательность, высокий профессионализм и компетентность, за что я им очень благодарен. Прошли годы, но я никогда не забуду, что они сделали для меня», — отметил Ж. Алибек.

История ещё раз напоминает о том, что для пациентов важны не только знания и опыт врача, но и человеческое отношение, поддержка и добрые слова, которые помогают на пути к выздоровлению.

фото взято с zabotaltd.kz

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