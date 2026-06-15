Спасибо, доктор: семья Қасыма и Қайсара благодарит семейного врача Фаризу Мырзагалиеву

В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить искреннюю благодарность замечательному врачу — Фаризе Талаповне Мырзагалиевой.
Фариза Талаповна — прекрасный семейный врач, ответственный, внимательный и грамотный специалист. С самого рождения наших детей мы доверяем их здоровье только ей. Каждый приём проходит спокойно и с уверенностью, ведь мы знаем, что врач всегда подберёт правильное лечение и даст необходимые рекомендации.
У нашего младшего сына бронхиальная астма, и во многом благодаря профессионализму Фаризы Талаповны нам удаётся успешно контролировать течение заболевания. Особенно ценно, что дети очень любят своего доктора и с удовольствием идут на приём.
Фариза Талаповна постоянно повышает свою квалификацию, развивается в профессии и делится полезной информацией с пациентами, помогая заботиться о здоровье всей семьи.
От всей души благодарим Вас за Ваш труд, заботу, доброту и преданность своему делу. Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов!
С уважением, семья Ваших маленьких пациентов — Қасыма и Қайсара.
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