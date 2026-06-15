Спасибо, доктор: семья Искаковых выразила благодарность медицинской сестре Алтын Калыковне





Благодарственное письмо

В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить искреннюю благодарность Алтын Калыковне — медицинской сестре детского отделения поликлиники # 2 г.Костанай .

За все эти 15 лет совместной работы вы проявили себя как настоящий профессионал своего дела, человек с большим сердцем и огромной преданностью своей профессии. Вы всегда внимательны, доброжелательны и позитивны, умеете найти подход к каждому ребенку и поддержать родителей в любой ситуации.

С вами всегда легко решаются любые вопросы, проблемы и планы. Ваше чуткое отношение к детям, ответственность, доброта и искренность заслуживают большого уважения.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, терпение и заботу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и благодарных пациентов. Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству!

С/п: семья Искаковых

В Казахстане предлагают сократить количество профессиональных праздников В Казахстане предлагают изменить подход к формированию перечня профессиональных праздников. С соответствующим депутатским запросом к...