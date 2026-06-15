USD 487.17 EUR 565.65 RUB 6.72

Спасибо, доктор: жители Лисаковска поблагодарили педиатра Эльвиру Ахметвалееву

— Сегодня, 13:32
Изображение для новости: Спасибо, доктор: жители Лисаковска поблагодарили педиатра Эльвиру Ахметвалееву

pixabay.com


В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить искреннюю благодарность замечательному и самому лучшему врачу-педиатру города Лисаковска— Ахметвалеевой Эльвире Сазитовне!

Благодаря Вашему профессионализму, внимательности и доброму сердцу маленькие пациенты получают не только качественное лечение, но и тепло, поддержку и уверенность.

С уважением и признательностью 💙





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.