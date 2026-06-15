Спасибо, доктор: жители Лисаковска поблагодарили педиатра Эльвиру Ахметвалееву

В Казахстане предлагают сократить количество профессиональных праздников
В Казахстане предлагают изменить подход к формированию перечня профессиональных праздников. С соответствующим депутатским запросом к...
В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить искреннюю благодарность замечательному и самому лучшему врачу-педиатру города Лисаковска— Ахметвалеевой Эльвире Сазитовне!
Благодаря Вашему профессионализму, внимательности и доброму сердцу маленькие пациенты получают не только качественное лечение, но и тепло, поддержку и уверенность.
С уважением и признательностью 💙
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