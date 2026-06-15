Спасибо, доктор: слова благодарности акушерке Багитжамал Коленовой

В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная поделилась словами благодарности в адрес акушерки Багитжамал Аскаровны Коленовой.
«Хочу выразить огромную благодарность Багитжамал Аскаровне за её профессионализм, доброту и человечность. Она настоящий мастер своего дела. В самый важный и долгожданный момент моей жизни она была рядом, поддерживала меня и помогала появиться на свет моим дочерям.
Особенно хочется отметить её внимательное отношение и искреннюю заботу. В такие моменты очень важно чувствовать поддержку медицинского работника, который не только выполняет свою работу, но и помогает справиться с волнением и переживаниями.
Также хочу поблагодарить весь коллектив перинатального центра. Спасибо вам за ваш труд, терпение и заботу. После родов вы помогаете мамам восстановиться, поддерживаете нас и учите самым первым и важным навыкам ухода за малышами.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. Спасибо за ваш труд и преданность профессии».
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