Спасибо, доктор: слова благодарности Фёдору Штейгервальду за спасённые детские жизни

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться историями о врачах, которые оставили особый след в их жизни.
Слова искренней благодарности семья Сюсиных адресовала Фёдору Фридриховичу Штейгервальду — врачу, которого называют не только профессионалом высокого уровня, но и человеком с большим сердцем.
По словам авторов обращения, за годы работы в отделении реанимации Фёдор Фридрихович помог спасти множество детских жизней, подарив маленьким пациентам шанс на здоровое будущее, а их родителям — надежду и спокойствие.
Особое место в памяти семьи занимает помощь, оказанная их старшей дочери. Врач наблюдал и лечил ребёнка с самого рождения и до школьного возраста, оказывая поддержку не только медицинской помощью, но и добрым словом, необходимыми советами и внимательным отношением.
«Фёдор Фридрихович — профессионал высочайшего уровня, который лечил мою старшую дочь с рождения и до самой школы, всегда помогая нам чутким словом, важными и нужными советами», — говорится в обращении.
Несмотря на переезд семьи в другой город, воспоминания о докторе остаются тёплыми и светлыми.
«Мы по сей день с огромной теплотой вспоминаем этого потрясающего доктора и не устаём благодарить его за труд», — отмечают авторы письма.
Семья Сюсиных пожелала Фёдору Фридриховичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и сил для продолжения его благородной миссии.
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