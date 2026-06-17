Спасибо, доктор: слова благодарности Фёдору Штейгервальду за спасённые детские жизни





В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться историями о врачах, которые оставили особый след в их жизни.

Слова искренней благодарности семья Сюсиных адресовала Фёдору Фридриховичу Штейгервальду — врачу, которого называют не только профессионалом высокого уровня, но и человеком с большим сердцем.

По словам авторов обращения, за годы работы в отделении реанимации Фёдор Фридрихович помог спасти множество детских жизней, подарив маленьким пациентам шанс на здоровое будущее, а их родителям — надежду и спокойствие.

Особое место в памяти семьи занимает помощь, оказанная их старшей дочери. Врач наблюдал и лечил ребёнка с самого рождения и до школьного возраста, оказывая поддержку не только медицинской помощью, но и добрым словом, необходимыми советами и внимательным отношением.

«Фёдор Фридрихович — профессионал высочайшего уровня, который лечил мою старшую дочь с рождения и до самой школы, всегда помогая нам чутким словом, важными и нужными советами», — говорится в обращении.

Несмотря на переезд семьи в другой город, воспоминания о докторе остаются тёплыми и светлыми.

«Мы по сей день с огромной теплотой вспоминаем этого потрясающего доктора и не устаём благодарить его за труд», — отмечают авторы письма.

Семья Сюсиных пожелала Фёдору Фридриховичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и сил для продолжения его благородной миссии.

Спасибо, доктор: слова благодарности врачу-невропатологу Алёне Трусовой В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают рассказывать о врачах, которые помогают своим пациентам...

Арбузы появились на прилавках Костаная: как выбрать безопасную бахчу До разгара бахчевого сезона еще далеко, однако в Костанае уже стартовала продажа арбузов и дынь....

Спасибо, доктор: человечность и профессионализм Артема Гусаченко В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями о врачах, которые оставили в...