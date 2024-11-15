Спасибо, доктор: слова благодарности педиатру Эльвире Ахметвалеевой

В преддверии Дня медицинского работника жители Лисаковска выражают искреннюю благодарность врачу-педиатру Эльвире Сазитовне Ахметвалеевой.
Пациенты отмечают высокий профессионализм, внимательное отношение к детям и искреннюю заботу о каждом маленьком пациенте. Благодаря опыту, доброте и отзывчивости врача дети получают не только квалифицированную медицинскую помощь, но и необходимую поддержку, внимание и уверенность в скорейшем выздоровлении.
«Хочется выразить искреннюю благодарность замечательному и самому лучшему врачу-педиатру города Лисаковска — Эльвире Сазитовне Ахметвалеевой. Благодаря Вашему профессионализму, внимательности и доброму сердцу маленькие пациенты получают не только качественное лечение, но и тепло, поддержку и уверенность», — говорится в обращении.
В преддверии профессионального праздника Эльвире Сазитовне желают крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в благородном деле служения людям.
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