Спасибо, доктор: слова благодарности врачу-невропатологу Алёне Трусовой

В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают рассказывать о врачах, которые помогают своим пациентам не только профессиональными знаниями, но и душевной поддержкой.
Слова искренней благодарности в адрес врача-невропатолога Костанайской детской областной больницы Алёны Юрьевны Трусовой выразила мама Никиты Журавлёва, который живёт с редким и сложным заболеванием.
По её словам, на протяжении многих лет Алёна Юрьевна находится рядом с семьёй, помогая справляться с трудностями и поддерживая в самые непростые моменты.
«Она всегда находила нужные слова поддержки и главное — верила в нас, что мы не опустим руки», — говорится в обращении.
Автор письма отмечает, что заболевание сына пока не поддаётся лечению и требует поддерживающей терапии. Однако именно врач помогла семье научиться верить в будущее, жить настоящим и ценить каждый день.
«Это всё она вселила в меня и в сына в самом начале нашего общего пути. Нам повезло попасть именно под её профессиональную опеку. Про таких говорят: «врач от Бога»», — пишет мама пациента.
Она поблагодарила Алёну Юрьевну за неравнодушие, помощь, поддержку и тёплое человеческое отношение, которое помогает сохранять силы и надежду на протяжении многих лет борьбы с болезнью.
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