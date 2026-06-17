Спасибо, доктор: жительница региона поблагодарила Наргыз Мыржакыповну

В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают благодарить медицинских специалистов за их труд и заботу о пациентах.
Со словами признательности к медицинскому работнику Наргыз Мыржакыповне обратилась жительница региона Шолпан Кенжетаева.
В своем обращении она отметила высокий профессионализм, внимательное отношение к пациентам и готовность всегда прийти на помощь.
«Спасибо за то, что всегда готовы выслушать и помочь, за Ваши советы и рекомендации, которые помогают нам чувствовать себя лучше. Вы не только лечите болезни, но и дарите уверенность в завтрашнем дне», — говорится в благодарности.
Автор обращения также пожелала Наргыз Мыржакыповне крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Спасибо, доктор: слова благодарности Фёдору Штейгервальду за спасённые детские жизни
Арбузы появились на прилавках Костаная: как выбрать безопасную бахчу
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.