Спасибо, доктор: жительница региона поблагодарила Наргыз Мыржакыповну





В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают благодарить медицинских специалистов за их труд и заботу о пациентах.

Со словами признательности к медицинскому работнику Наргыз Мыржакыповне обратилась жительница региона Шолпан Кенжетаева.

В своем обращении она отметила высокий профессионализм, внимательное отношение к пациентам и готовность всегда прийти на помощь.

«Спасибо за то, что всегда готовы выслушать и помочь, за Ваши советы и рекомендации, которые помогают нам чувствовать себя лучше. Вы не только лечите болезни, но и дарите уверенность в завтрашнем дне», — говорится в благодарности.

Автор обращения также пожелала Наргыз Мыржакыповне крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Спасибо, доктор: слова благодарности врачу-невропатологу Алёне Трусовой В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают рассказывать о врачах, которые помогают своим пациентам...

Спасибо, доктор: слова благодарности Фёдору Штейгервальду за спасённые детские жизни В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться историями о врачах, которые оставили...

Арбузы появились на прилавках Костаная: как выбрать безопасную бахчу До разгара бахчевого сезона еще далеко, однако в Костанае уже стартовала продажа арбузов и дынь....