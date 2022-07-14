Спасибо судье! Громкое дело по обвинению в коррупции руководства КТЭК завершено

Рассмотрение дела о совершении коррупционного преступления в костанайской теплоэнергетической компании, завершено. Процесс длился около полугода.

Напомним, изначально обвинение заявляло, что директор КТЭК совершил ряд коррупционных преступлений. До недавнего времени Аскара Бекпаганбетова обвиняли в организации хищения бюджетных средств в группе лиц, по предварительному сговору, а его заместителя Вячеслава Плотникова, предпринимателей Тулегена Турлугулова и Рустема Зинатуллина в пособничестве ему. По мнению следствия, в результате незаконных действий подсудимых с марта и почти по декабрь 2020 года, государству был нанесен ущерб в 80 миллионов тенге. Также Бекпаганбетову предъявлялись обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Но недавно прокуратура отказалась от ряда обвинений. Осталась одна статья «Растрата вверенного чужого имущества». Прокурор просил суд признать подсудимых виновными, и назначить им сроки заключения. Для Зиннатуллина и Турлугулова по 8 лет лишения свободы, для Плотникова 9, и для Бекпаганбетова 10 лет. Как отметил суд, поясняя принятое решение, в ходе следствия необходимо было установить умысел на растрату чужого имущества, наличие предварительного сговора между участниками группы, и причинение ущерба.

«Суд пришел к выводу о том, что умысел подсудимых на совершение уголовного правонарушения, растраты госимущества в пользу ТОО «Алатаустрой» не доказан, так же как и предварительный сговор, также отсутствуют данные о причиненном ущербе», — зачитала решение судья Алтын Байжуманова.

Судья отметила, что по её внутреннему убеждению, от совершенных сделок, которые и стали предметом разбирательства, ГКП «КТЭК» только выиграло, что позволило 2020-ый год предприятию закончить с прибылью.

«Вы в праве, в течение шести месяцев обратиться в суд, вынесший приговор, с ходатайством о возмещении ущерба. В случае пропуска этого срока, — в порядке гражданского судопроизводства», — сказала судья.

«Мы оправданы! Я считаю, что суд принял единственно верное решение сегодня, и это, лишний раз, подтверждает, что, наконец-то, какие-то, демократические свободы у нас процветают в Казахстане. Огромное спасибо, во-первых, судье, за понимание. Весь этот процесс, она пыталась в него вникнуть. Я вижу, что вникла. Огромное спасибо судье! Ну, и огромное спасибо всем, кто поддерживал нас в этот период», — сказал после процесса заместитель директора ГКП «КТЭК» Вячеслав Плотников.

Суд вынес частные постановления в адрес антикоррупционной службы и службы внутреннего государственного аудита. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

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