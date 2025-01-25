В соцсетях распространили аудиозапись, в которой неизвестный мужчина критикует полицейских за то, что они не выписывают штрафы, а ограничиваются предупреждениями. На это отреагировали в Департаменте полиции Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

«Это ваши показатели с 1 по 19-е… Тут видно, кто и что делал. Предупреждений выписали очень много. Сегодня по этому поводу планируют собрать… Это все взято с базы ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений. – Прим. ред.)… Спасибо Алтынбеку, выписал 30 протоколов за 19 дней. Остальные не знаю, о чем вы думаете. Камбар, ты выписал 7 предупреждений. Я думал, ты работоспособный», – говорит неизвестный мужчина в аудиозаписи, которую слили в сеть.

В распространенной в соцсетях информации также говорится, что за такие незаконные указания руководство МВД РК строго наказывает сотрудников.

«По данному факту Управлением полиции Туркестана проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции», – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Также в полиции региона отметили, что у них «исключена практика установления количественных нормативов на составление административных протоколов и каких-либо подобных указаний не давалось».

«Кроме того, приоритетом в деятельности сотрудников полиции всегда являлось обеспечение общественного правопорядка и защита прав граждан, а также создание безопасной и комфортной среды для населения», — сообщили пресс-служба ДП Туркестанской области.

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