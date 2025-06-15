Благодаря слаженным действиям костанайских врачей, с привлечением медицинской авиации спасены мама и новорожденный малыш. Об этом сообщает пресс-служба областной больницы.

3 июня в КГП «Аркалыкская региональная больница» поступила беременная женщина 1991 года рождения с диагнозом «кровотечение при недоношенной беременности». Ситуация требовала срочного вмешательства — пациентка была родоразрешена путём операции кесарева сечения. Операция прошла на фоне массивной кровопотери. Женщина потеряла около 2 литров, что значительно осложнило её состояние.

Ребенок — мальчик родился в крайне тяжёлом состоянии, с признаками внутриутробной гипоксии и респираторным дистресс-синдромом. Проведегы реанимационные действия. Подключён к ИВЛ.

Врачи Аркалыка провели телемедицинскую консультацию специалистов коллегами из областного центра.

Для дальнейшего лечения и стабилизации, по линии санитарной авиации оба пациента в были экстренно эвакуированы по линии медицинской авиации вертолётом в сопровождении двух врачебных бригад.

При поступлении в костанайскую областную больницу состояние обоих было крайне тяжёлое, обусловленное последствиями перенесённой операции, острой постгеморрагической анемией и ранним послеоперационным периодом.

Женщина была госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации, где в течение трёх суток проводилась интенсивная терапия, наблюдение и поддержка функций жизненно важных органов. Малыш так же был госпитализирован в реанимацию.

Сегодня состояние пациентки значительно улучшилось. Она продолжает лечние в отделении. Малыша навещает в детском отделении. После завершения курса лечения женщина будет переведена в отделение патологии новорождённых, чтобы находиться рядом со своим ребёнком и заботиться о нём.

Малыш, рождённый недоношенным, сейчас дышит самостоятельно, набирает вес и также получает необходимое наблюдение и уход.

Дома маму и малыша ждут отец и трое старших братьев.

«Мы благодарим всех врачей и медицинских работников, участвовавших в этой сложной и важной операции, за их профессионализм, самоотдачу и слаженную работу. Благодаря их усилиям спасены две жизни»,- сообщает пресс-служба областной больницы.