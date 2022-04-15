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Спасли от суицида, предотвратили грабёж. В Костанае наградили отличившихся жителей области

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Награждение провел начальник департамента полиции Костанайской области.

Среди отличившихся костанайцы Данияр Мукашев и Дамир Жусупбеков. Первый, как мы ранее рассказывали, предотвратил грабеж в магазине, в котором работает.

Второй отговорил женщину от прыжка с моста в реку. Мужчины отмечены ценными подарками — наручными часами с логотипом МВД.

Также поощрены волонтеры, которые оказывают помощь полиции в раскрытии преступлений и розыске без вести пропавших. Асем Шампеисова из отряда «Барс», Вячеслав Степанец из «Доса», и Лариса Галкина из «Регион-10». В настоящее время в области помощь полиции оказывают более 90 волонтерских организаций, в которых состоят почти 3 тысячи человек.

Награждены и патрульные полицейские областного центра, Талгат Калисенов и Диас Бабулов, которые 11 апреля тоже спасли девушку на мосту. На традиционном смотре личного состава, в ходе которого и проходило награждение, руководство департамента проверило форму стражей порядка, соответствие служебных удостоверений и строевую выучку.

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