Спасли от суицида, предотвратили грабёж. В Костанае наградили отличившихся жителей области

Награждение провел начальник департамента полиции Костанайской области.
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Среди отличившихся костанайцы Данияр Мукашев и Дамир Жусупбеков. Первый, как мы ранее рассказывали, предотвратил грабеж в магазине, в котором работает.
Второй отговорил женщину от прыжка с моста в реку. Мужчины отмечены ценными подарками — наручными часами с логотипом МВД.
Также поощрены волонтеры, которые оказывают помощь полиции в раскрытии преступлений и розыске без вести пропавших. Асем Шампеисова из отряда «Барс», Вячеслав Степанец из «Доса», и Лариса Галкина из «Регион-10». В настоящее время в области помощь полиции оказывают более 90 волонтерских организаций, в которых состоят почти 3 тысячи человек.
Награждены и патрульные полицейские областного центра, Талгат Калисенов и Диас Бабулов, которые 11 апреля тоже спасли девушку на мосту. На традиционном смотре личного состава, в ходе которого и проходило награждение, руководство департамента проверило форму стражей порядка, соответствие служебных удостоверений и строевую выучку.
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