Спасти не удалось. 84-летнюю бабушку из озера вытащил участковый в Костанайской области

Происшествие случилось сегодня 18 ноября в Аулиекольском районе Костанайской области.

Утром на телефон 102 поступил звонок от жителя поселка Аманкарагай о том, что со стороны озера слышны крики о помощи. Мужчина рассказал, что он не может разобрать откуда слышен голос, но он смог расслышать лишь «помогите!».

Это сообщение было немедленно передано участковому инспектору полиции Габиту Байжанову, который прибыл на озеро. На улице был ветер и он действительно услышал еле слышный голос, который просил о помощи. Участковый крикнул и вновь услышал «помогите!».

Пробежав по берегу, полицейский понял, что звук идет с середины озера, он кинулся в воду в форменной одежде.

«Время на раздумья не было, сегодня пошел снег и продержаться в холодной воде трудно. Озеро не глубокое, пришлось бежать в воде, одежда мешала движению, но пройдя несколько метров, увидел женщину в воде, которая держалась за камыши, на поверхности воды было только лицо», — рассказал участковый.

Габит Байжанов вытащил женщину на берег, ему помогли односельчане, которые оказались рядом. Вместе они донесли бабушку домой, вызвали скорую. Медики доставили ее в больницу.

Как оказалась бабушка на озере. Она проживает одна и водоем находится за ее домом в нескольких метрах. Позже медики сообщили, что, к сожалению, женщина скончалась в больнице.

Полицейский и односельчане, которые вытащили ее из воды, до последнего надеялись, что все закончится благополучно.

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