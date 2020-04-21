Спецбаки для утилизации масок и перчаток могут появиться в Костанае и Рудном

Одна из костанайских организаций предлагает заняться утилизацией использованных масок и перчаток. Воплощение идеи город может увидеть буквально в следующие 2 недели. Для этого нужно лишь дождаться одобрения городского акимата, передает alau.kz

Медицинские маски и перчатки стали главным средством защиты во время коронавируса. Но принимая на себя удар инфекции, они и сами могут стать потенциально опасными. ВОЗ рекомендует утилизировать их отдельно от другого мусора. А вот как именно, предлагает одна из костанайских организаций.

«Родилась такая идея, чтобы установить в Костанае контейнеры для сбора одноразовых перчаток и масок. Мы подготовили коммерческое предложение. Оно заключается в том, что наша организация готова и установить контейнеры по городу в необходимом количестве, и взять на себя обслуживание с последующей утилизацией,»- рассказал Кайрат Мукиев, директор организации, предлагающей способ утилизации.

Предполагается, что это будет пластиковый или поликарбонатный бак со сменным полиэтиленовым пакетом внутри. Единственное его отличие от обычного контейнера — герметичность. Бак опломбируют и ежедневно будут забирать отходы на утиль.

«На сегодняшний день метод сжигания для одноразовых масок и перчаток – это самый приемлемый способ. На нашем предприятии есть автоклав, то есть можно автоклавировать. Но я думаю, что это не так будет безопасно,»- сказал Кайрат Мукиев.

Ориентир на безопасность берут на примере Нур-Султана, Алматы и Актобе. Там такие баки тоже взяли на вооружение. В Актобе, например, собираются установить до 70 таких баков. В нашем городе их может появиться около 40.

«Я думаю, что их лучше устанавливать в местах массового скопления людей. В супермаркетах которые работают, магазины. Может быть есть смысл установить их в тех учреждениях которые работают – в гос.учреждениях,» — поделился директор.

Стоимость такого бака составляет 26 тысяч тенге. Ежедневное обслуживание одного обойдется в тысячу. По сути, сами контейнеры у организации уже есть. Остается дождаться согласия городского акимата на их установку и выдачи средств на обслуживание. Решение должно прийти уже на этой неделе. Если оно будет положительным, то спец.баки появятся в Костанае в течение 7 дней. Также их могут установить и в Рудном.

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