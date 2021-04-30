СпецЦОН Костаная приостановил работу. Прием граждан перенесен на 3 мая

В работе автоЦОНов Казахстана наблюдаются технические проблемы с серверами. В связи с этим оказание государственных услуг приостановлено.

«К сожалению, в настоящий момент наблюдаются технические проблемы с серверами, неполадки произошли из-за нагрузки на устаревшее оборудование. На данный момент специалисты АО «НИТ» прилагают все усилия для устранения возникшей ситуации в спецЦОНах. В связи с возникшей ситуацией услуги автоЦОН Костаная и спецсекторы (а и в регионе девять в Аркалыке, Лисаковске, Житикаре, Рудном, Карабалыкском, Федоровском, Узункольском, Ауеликольском, Костанайском районах) приостановили свою работу», — сообщила PR-менеджер филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

При этом Ярослава Богатырева подчеркнула, что клиенты, которые должны были получить услугу сегодня, смогут оформить ее в понедельник по имеющейся брони. Несмотря на выходной день спецЦОН и спецсектора будут осуществлять прием граждан.

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