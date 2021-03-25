СпецЦОН Костаная временно приостановил прием документов

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25 марта с 9 часов 10 минут наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, сообщают в филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области.
Сервисы КАП МВД РК необходимы для оказания госуслуг в спецЦОНах. Из-за сбоев их работы и было принято решение приостановить прием документов во всех СпецЦОНах Казахстана.
«На данный момент специалисты работают над устранением технических неполадок. О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в филиале госкопорации.
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