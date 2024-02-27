Специалисты каких профессий стали самыми востребованными в Костанайской области

Трактористы, зоотехники и агрономы стали самыми востребованными специалистами в Костанайской области. Больший дефицит кадров наблюдается именно в сельскохозяйственной и машиностроительной отраслях.

В Центре трудовой мобильности по рассказали, каких специалистов работодатели ищут чаще всего.

«Так как у нас область является больше сельскохозяйственной, в районах да, большая потребность идет в агрономах, зоотехниках, но также и рабочие специальности, это у нас водители комбайнов, трактористы, так как сейчас техника обновленная, больше оцифрована и есть такая потребность», — говорит замдиректора центра трудовой мобильности по Костанайской области Руслан Мукашов.

К слову, согласно данным портала еnbek.kz, сами костанайцы в основном хотят работать в сфере торговли, логистики и финансов. Из 6600 тысяч резюме, 1400 тысяч объявлений о работе без квалификации, торговля и складирование 459, Финансы и бухучет 349, транспорт и логистика 478. А тем временем из года в год наш регион нуждается во врачах и учителях. Только по медработникам в области значится 248 вакансий. Костанайские учебные заведения стараются мониторить рынок труда, чтобы понять профессиональные нужды региона. К примеру, в конце прошлого года стало известно о строительстве завода КИА в Костанае. И чтобы в будущем обеспечить своих студентов рабочими местами, руководство костанайского регионального университета заключило трехсторонний меморандум с крупнейшим университетом Южной Кореи и заводом КИА.

Вот уже буквально в конце февраля, два наших студента уезжают по обмену обучаться в этот университет, в перспективе создания двудипломной образовательной программы, которая даст возможность ребятам, которые обучатся, гарантировано устроиться именно на этот завод», — говорит проректор по академическим вопросам КРУ им.А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ Ербол Исакаев.

Согласно индексу трудоустройства выпускников, 89% костанайских студентов находят работу по специальности в течение первого года после окончания ВУЗа и 85% после колледжей.

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