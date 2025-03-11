Специалисты не исключают возможности повторения прошлогоднего паводка в Костанайской области, в случае резкого потепления и выпадения осадков. По словам руководителя филиала «Казгидромета», на территории региона достаточно много снегозапасов.

Как напомнил руководитель костанайского филиала РГП «Казгидромет» Адель Ахметов, осенью 2023-его года почва в регионе была переувлажнена, и с наступлением морозов на ней образовалась ледяная корка, которая весной 2024-ого не дала талым водам впитаться в землю, что, в итоге и привело к масштабному половодью. В этом году ледяного покрова на грунте нет, но это не говорит о том, что предстоящий паводок не пойдет по прошлогоднему сценарию.

«Все зависит от синоптической ситуации. Накопленные снегозапасы, довольно достаточны. Если резкое потепление будет, и сверху упадут осадки, могут повториться и прошлогодние. 100% прогнозов никогда не будет. Прогноз, это вероятность происхождения чего-либо. В этом году той корки, которая была в прошлом году, её нет. То есть, большую часть, процентов тридцать, земля примет», — говорит директор КФ РГП «Казгидромет» Адель Ахметов.

За первую декаду марта, отмечает руководитель костанайского «Казгидромет», в регионе выпало от 2,6 до 13,2 миллиметров осадков, при норме за месяц от 11 до 23 миллиметров. Больше всего в Карасуском, Аулиекольском районах, в районе имени Беимбета Майлина, в Аркалыке и в селе Екидын. В общем, в южных районах. Туда уже направлены три группировки спасателей. Это 77 человек личного состава и 28 единиц техники Департамента по ЧС. Хотя к предстоящему паводку ведомство, и другие службы, готовятся уже с прошлого года.

«Всего в 2024 году у нас было запланировано 111 противопаводковых мероприятий, из которых на текущий момент реализовано 96, в числе которых реализованы проекты «Усиление ограждающей дамбы в городе Тобыл Костанайского района» и «Строительство ливневых канализационных сетей в поселке Северный Аркалыка». Кроме того, завершен ремонт четырёх мостов, двух водохранилищ, двух плотин и шести дамб», — говорит заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан Тукушев.

Представитель ДЧС сообщает, что обустроено более 30 километров защитных валов и берегоукрепительных сооружений. Отремонтировано и очищено 39 километров ливневой канализации, почти две тысячи водопропускных труб, 32 арыка и девять водоотводных каналов общей протяженностью почти в 19 километров. Определены объемы и места взрывных работ. Общий объем составил более 193 тысяч кубометров льда, на сумму порядка 200 миллионов тенге.

Взрывные работы на водоемах уже начались. Например, вблизи села Новоселовка Карасуского района на реке Кундызды. Там, для обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод было произведено разрушение 4 тысяч кубометров льда. Все работы, отмечают сотрудники ДЧС, выполнены в строгом соответствии с мерами безопасности и под контролем специалистов.

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