Специалисты выявили больше 1000 нарушений во время ремонта дорог в Костанайской области

Чем больше дороги ремонтируют, тем больше на их качество жалуются костанайцы. Почему на некоторых участках даже после обновления дорожного полотна есть проблемы? От чего зависит качество дорог? На эти вопросы ответили в национальном центре качества дорожных активов. Как оказалось на 110 проверенных объектах региона специалисты выявили больше 1000 нарушений, часть из них грубые, передает alau.kz

В этом году В Костанайской области проходил масштабный ремонт дорог. Где-то проводилась реконструкция, а где-то был средний ремонт. Но нареканий со стороны костанайцев после проделанной работы меньше не стало. Так как же на самом деле обстоят дела с качеством дорожного полотна? Ответ на этот вопрос дали в центре качества дорожных активов. Сразу отметим, что эта организация проводит экспертизу только на ремонтируемых участках. Количество проверок и участков определяет заказчик — акимат.

«В текущем году нашим филиалом было охвачено 110 объектов, на данные объекты мы выезжали более 700 раз. В ходе данных инспекций мы выявили более 1000 замечаний и нарушений, из которых 200 дефектов можно отнести к грубым», — рассказал директор Костанайского областного филиала Национального центра качества дорожных активов Абылайхан Алшинбаев.

Еще около 220 нарушений, как грубые, так и не очень, подрядчик не устранил до сих пор. Эту работу должен был проконтролировать заказчик. Из наиболее частых грубых нарушений специалисты указали целый список.

«Несоответствие коэффициентов уплотнения и водонасыщения уложенного асфальтобетонного покрытия, также можно отнести несоответствие температуры укладываемой смеси, то есть асфальтобетонная смесь приехала на участок в уже остывшем виде и соответственно слой уложенный с этого материала будет некачественный. Зачастую бывает, что подрядные организации не проливают битумную эмульсию именно под грунтовку», — пояснил Абылайхан Алшинбаев.

Также многие подрядчики не имеют должного количества техники, соответственно, темпы и качество дорог после их работы оставляют желать лучшего, указал Абылайхан Алшинабев. Больше всего нарушений выявлено в Аулиекольском, Узункольском и Сарыкольском районах. Что касается городских дорог, то в этот список попали улицы Чкалова, Каирбекова, Арыстанбекова. Но Абылайхан Алшинбаев добавил, что там после ряда проверок и разбирательств подрядчик за свой счет все устранил. Проблема была в несоответствии материала в смеси. Но и это не все. По словам экспертов, некоторые подрядные компании технического надзора работают спустя рукава.

«Мы этим вопросом начали заниматься с текущего года. В уполномоченный орган, это в ГАСК нами направлено уже 4 письма, уже в работе 2 дела. Не знаю чем все закончится, но надеюсь, что именно непорядочных технических надзоров привлекут к ответственности и каким-то образом оштрафуют, накажут», — добавил Абылайхан Алшинбаев.

Специалисты также рассказали, что если ремонт дороги выполняется по всем нормативам, то срок ее эксплуатации составляет в случае капитального ремонта — 14 лет. А при среднем ремонте от 4 до 5 лет.

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