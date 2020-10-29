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Специализированный магазин напольных покрытий и облицовочных материалов

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Мы предлагаем Вам свыше 500 видов ламината и паркетной доски.
Бесплатная Доставка и замер.
Гибкая система скидок. Обязательные скидки от 5%до 20%
Листовая, рулонная подложка более 15 видов.
Плинтуса, МДФ, пластик, дерево — более 200 видов.
Доставим интересующие Вас образцы на дом.
При необходимости, можно оплатить при доставке.
Также, рады Вам предложить бессрочное хранение и бессрочный возврат остатков.
Магазин ориентирован на максимальный комфорт наших покупателей — удобство при подборе товаров, покупка не выходя из дома или офиса, бесплатная доставка по звонку в удобное для Вас время.

Специализированный магазин облицовочных материалов реализует:
Металлочерепицу в большом ассортименте;
Металлосайдинг;
Гибкую кровлю;
Водосточную систему и мн.другое

Приглашаем дизайнеров, прорабов и строителей к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Мы находимся по адресу: Костанай, Победы, 52 А (Центральный рынок, нижняя оптовка,  пер. Победы-Абая)
Контактный телефоны:   8-7142- 540105   8-707-036-22-55  (работаем 24/7)

Сайт: pobeda.com.kz

Instagram:  pobeda_laminat_metall

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