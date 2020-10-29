Специализированный магазин напольных покрытий и облицовочных материалов

Мы предлагаем Вам свыше 500 видов ламината и паркетной доски.

Бесплатная Доставка и замер.

Гибкая система скидок. Обязательные скидки от 5%до 20%

Листовая, рулонная подложка более 15 видов.

Плинтуса, МДФ, пластик, дерево — более 200 видов.

Доставим интересующие Вас образцы на дом.

При необходимости, можно оплатить при доставке.

Также, рады Вам предложить бессрочное хранение и бессрочный возврат остатков.

Магазин ориентирован на максимальный комфорт наших покупателей — удобство при подборе товаров, покупка не выходя из дома или офиса, бесплатная доставка по звонку в удобное для Вас время.

Специализированный магазин облицовочных материалов реализует:

Металлочерепицу в большом ассортименте;

Металлосайдинг;

Гибкую кровлю;

Водосточную систему и мн.другое

Приглашаем дизайнеров, прорабов и строителей к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Мы находимся по адресу: Костанай, Победы, 52 А (Центральный рынок, нижняя оптовка, пер. Победы-Абая)

Контактный телефоны: 8-7142- 540105 8-707-036-22-55 (работаем 24/7)

Сайт: pobeda.com.kz

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