По состоянию на 24 декабря 13 423 гражданам назначена специальная социальная выплата (далее – ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 14 195 человек? сообщает пресс-служба минтруда РК.
Кроме того, 240 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 138 граждан не ответили на СМС-сообщение. 394 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.
В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.
Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.
С учетом обязательных условий для назначения выплаты, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могли более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.
Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.