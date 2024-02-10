Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты

В январе ЦОНы приняли более 1200 заявлений на назначение специальных профессиональных государственных пособий, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в госкорпорации «Правительство для граждан», это новый инструмент социальной поддержки работников вредных производств.

«Из республиканского бюджета заявителям уже выплачено свыше 160 миллионов тенге. Размер специального профессионального госпособия для работников с вредными условиями труда – два прожиточных минимума. Его назначают людям от 55 лет и выплачивают до наступления пенсионного возраста. Чтобы получать пособие нужно иметь в ЕНПФ обязательные профессиональные пенсионные взносы минимум за 7 лет», – говорится в сообщении.

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