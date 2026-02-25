Выбор автомобиля — всегда вопрос личных задач и привычек. Кому-то важны пространство и универсальность, кому-то — динамика и современный характер. Сейчас специальное предложение действуют на две модели Changan: CS55 Plus 2025 года выпуска и Uni-V 2026 года выпуска.

CS55 Plus — кроссовер с просторным салоном и вместительным багажником. Он удобен для повседневных маршрутов, семейных поездок и активных выходных. Высокий клиренс, продуманная подвеска и набор систем безопасности делают его практичным решением на каждый день.

Uni-V — седан с более выразительным стилем и акцентом на управляемость. Турбированный двигатель, цифровая приборная панель и современные системы помощи водителю формируют другой характер — подчёркивающий драйв и контроль в движении.

Обе модели отличаются высоким уровнем оснащения уже в базовых версиях: мультимедийная система с большим экраном, электронные ассистенты и расширенные функции безопасности.

В рамках действующего предложения покупатели могут выбрать один из форматов приобретения: комплект зимних шин и сигнализация с установкой в подарок либо участие в программе Trade-In с дополнительной выгодой 5% от стоимости выбранной модели.

Таким образом, Changan предлагает разные по характеру автомобили при единых выгодных условиях приобретения — позволяя подобрать решение под собственный стиль жизни.

Подробную информацию об условиях приобретения можно получить у официального дилера Changan Autodom. г. Костанай, ул. Дощанова 55, + 7 7142 917 719

Партнерский материал

