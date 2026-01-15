В официальной дилерской сети Changan в Казахстане действуют специальные предложения на автомобили 2025 года выпуска, распространяющиеся на весь модельный ряд бренда.
На фоне общей динамики рынка и роста цен в различных отраслях, предложения Changan дают возможность приобрести новый автомобиль на максимально привлекательных условиях в текущий период. Это позволяет рассматривать покупку как рациональное и экономически обоснованное решение.
Модельный ряд Changan представлен автомобилями с современным техническим оснащением, ориентированными на повседневную эксплуатацию, комфорт и безопасность. Снижение цен делает покупку нового автомобиля более доступной без потери в оснащении и уровне безопасности.
Актуальные цены на автомобили 2025 г.в.:
Changan CS55 Plus от 9 890 000 тг.,
Changan NEW CS55 Plus от 11 090 000 тг.,
Changan NEW CS75 Plus от 12 590 000 тг.,
Changan UNI-V от 11 490 000 тг.,
Changan Hunter Plus от 14 890 000 тг.
Подробную информацию об условиях приобретения можно получить у официального дилера Changan Autodom. г. Костанай, ул. Дощанова 55, + 7 7142 917 719
