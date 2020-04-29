Спецпоезд с вахтовиками прибыл в Костанай

COVID-2019 в Казахстане
3105 - зарегистрированно
798 - выздоровевших
25 - летальных случаев
45 - в Костанайской области
29 апреля со станции Кульсары Атырауской области прибыл пассажирский поезд в Костанай. 358 жителей Костанайской области, работавших вахтовым методом на предприятия «Тенгизшевройл», в дороге сопровождали сотрудники полиции. А по прибытию в Костанай встречали сотрудники местной полицейской службы Костанайской области и санитарные врачи.
Поезд из 10 вагонов по пути нигде не останавливался. По прибытию в Костанай у всех вахтовиков измерили температуру.
«Данный поезд сопровождаются сотрудниками Департамента полиции на транспорте из числа линейного отдела полиции на станции Атырау, которыми в ходе следования поезда обеспечена охрана общественного порядка. По прибытию поезда, данные лица будут сопровождены в автобусы и далее помещены в медучреждения. Поэтапно у всех вахтовиков будет измерена температура» — сказал начальник отделения административной полиции ЛОВД на станции Костанай майор полиции Берик Айсенов
Прибывших разместят в трех медицинских центрах, где у них будет проведен забор материала для исследования методом глубокого анализа, на предмет наличия заболеваемости COVID-19.
У одного из вахтовиков была повышена температура. Мужчину забрали в «скорую».