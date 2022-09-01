Спецпрограмма Президента. Подсчитали сколько накопит ребёнок к 18-летию из Нацфонда

Подробности программы, которую сегодня озвучил Глава государства в своем Послании, озвучил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.
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Президент выдвинул инициативу отчислять 50 % от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия.
Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.
«По расчетам Национального банка и Правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов. Специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия. Также необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции», — отметил пресс-секретарь.
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