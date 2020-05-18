Спецрейды проверят число пассажиров в автобусах в Костанае

На этой неделе в Костанае пройдут рейды по общественному транспорту. Сотрудники акимата, СЭС и полиции проверят, насколько водители автобусов контролируют число пассажиров в салоне, передает alau.kz

Городские автобусы вернулись на свои маршруты. Но теперь они работают по новым правилами — число пассажиров ограничивается посадочными местами. Об этом на прошлой неделе объявили и аким региона, и главный санитарный врач области. Контроль за этим требованием возложили на водителей. Но как его осуществлять, перевозчики пока не представляют.

«Мы проводим с ними работу. Они будут рекомендовать. Но, извините, он же физически и управлять машиной, и производить расчет за проезд, и в то же время ходить по салону и выгонять лишних пассажиров – то есть это сознание самих пассажиров должно быть в этом плане»,- рассказал Юрий Панасенко, заместитель руководителя ТОО «Компания STA»

Добросовестность пассажиров — главная надежда перевозчиков. Потому как проезжать мимо остановок автобусы не имеют права, согласно заключенному договору. А выгонять людей из салона — чревато. В памяти еще остается не столь давняя драка из-за маски между водителем и пассажиром. Такие случаи отбили желание водителей вступать в прямой конфликт. Так что перевозчики перешли исключительно к рекомендациям.

«Они будут рекомендовать, у нас аудиоролики закачены в автоинформаторе, который объявляет остановки и в тоже время рекомендует безопасное расстояние, соблюдать интервал между друг другом, находиться в маске и так далее. И оценивать ситуацию – не заходить в салон, чтобы не создавать ажиотаж»,- сказал Юрий Панасенко.

Насколько действенен будет этот способ, водители оценят уже к концу дня. А вот к завершению недели мнение сложится и у проверяющих органов. По информации городского отдела ЖКХ, готовятся совместные рейды с органами СЭС и полиции. Дважды за ближайшие 7 дней они проведут контроль общественного транспорта. Сейчас решается, к какой ответственности будут привлекать либо водителей, либо перевозчиков за избыток пассажиров в салоне. Раньше это можно было сделать по 476 статье административного кодекса — нарушение режима чрезвычайного положения. Но ЧП отменили. Теперь предполагается, что привлекать будут к штрафу за нарушение закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это 425 статья административного кодекса. Но пока этот вопрос прорабатывается гос.органами, перевозчики озаботились другой проблемой. Простой транспорта из-за карантина привел их к немалым убыткам.

«Мы пожелания свои высказываем и в акимат, и выше, чтобы были послабления какие-то. В частности, по налогообложению, по освобождению нас от НДС и так далее. То есть проблем очень много, которые совместно с исполнительными органами пытаемся решить. Чтобы минимизировать наши потери»,- сообщил заместитель руководителя «Компания STA».

Сообщается, что сейчас городские автобусы работают по привычному графику. Интервал движения транспорта возвращен в прежние значения. Поэтому перевозчики просят костанайцев по возможности дожидаться автобуса со свободными посадочными местами.

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