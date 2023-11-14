Спецвыплата в 200 тысяч тенге вместо пенсии: профсоюз горняков не согласен с предложениями Минтруда

С обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву выступил отраслевой горно-металлургический профсоюз «Казпрофметалл».

Отраслевые профсоюзы недовольны предложением министерством труда и соцзащиты населения РК для работающих во вредных условиях труда. п «Представляющие социально-трудовые интересы более 170 тысяч горняков и металлургов — членов профсоюза долгие годы добивались восстановления отмененных в 1998 году льгот и социальных гарантий для работников, занятых в тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, мы требовали снизить пенсионный возраст до 50 лет, возвращения списка №1 и №2. Казахстан единственная страна из постсоветских республик, отменившая эти льготы и гарантии. Мы убеждены, что положительное решение данного вопроса позволило бы снизить риск возникновения профессиональных заболеваний и уровень производственного травматизма на предприятиях. Более того, повысилась бы привлекательность труда рабочих профессий в реальном секторе экономики, расширились бы возможности для трудоустройства молодежи страны», — говорится в обращении.

Как отмечают члены профсоюза, прошедшие встречи Министра труда и социальной защиты населения с крупными трудовыми коллективами позволили им чётко понять, что предлагаемый механизм социальной поддержки не отвечает интересам данной категории работников и не гарантирует социальные выплаты для всех.

«Вместо обсуждения реальной ситуации с заинтересованными лицами было одностороннее изложение абсолютно неприемлемых предложений Министерства труда. Вследствие этого у профсоюзного актива появились существенные разногласия с уполномоченным государственным органом в формулировке смыслов и параметров предлагаемого законопроекта. Также нам непонятна методика исчисления для специальных социальных выплат, согласно которым: 1.5 прожиточный минимум будет выплачиваться из бюджета республики; 1 прожиточный минимум от работодателя; 1 прожиточный минимум от страховых компаний; ОППВ от работодателя в случае отчислений за последние 7 лет. Не таких мер поддержки от государства ждут работники, понесшие немалый урон своего здоровья за годы тяжелого труда! Несложные подсчеты показывают, что суммы специальных социальных выплат, в связи с ранним выходом на «пенсию», окажется меньше 200 тысяч тенге. Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), для занятых в особых условиях труда с 2014 года отчислялись в размере 5 % от дохода работника, и накопленная сумма составляет от 0.7 до 1.2 млн. тенге. Увеличения ОППВ от работодателей за этот период не наблюдалось. Серьёзной недоработкой предложенного варианта законопроекта считаем полное игнорирование интересов работников «вредных» профессий, которые подрывали здоровье в своём нелёгком труде в период до введения ОППВ. Многие из них физически не успели доработать до этих законодательных изменений, вынужденно перейдя на более лёгкую работу или закончив трудовую деятельность, не имея семилетних накоплений за счёт ОППВ. Получается, что данная группа людей сегодня становится заложником длительного процесса совершенствования пенсионной системы и несправедливо исключается из предлагаемых мер социальной поддержки со стороны государства.», — говорится в обращении. В обращении указывается, что многие рабочие были вынуждены перейти на более лёгкую работу либо вовсе закончить трудовую деятельность.

«К тому же в 2022 году многие работники отрасли воспользовались акцией по улучшению жилищных условий за счет пенсионных накоплений из чего следует, что для обеспечения нормального уровня социальных выплат финансовых возможностей будет явно недостаточно. За 30-35 лет работы в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, оплачивая все виды налогов в государственный бюджет наши работники вправе рассчитывать на ежемесячные специальные социальные выплаты не менее 350-400 тысяч тенге с ежегодной индексацией на уровень инфляции. В этом случае, социальная выплата действительно приобретает компенсирующий характер за понесённый вред здоровью. Исходя из вышеизложенного, считаем, что данный законопроект необходимо доработать с учетом мнения представителей профсоюзов горно-металлургической отрасли», — заключили члены профсоюза.

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