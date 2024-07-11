Спецзащиту на окна начали ставить сотрудники ДЧС в квартирах костанайцев

Шесть фактов выпадения детей из окон зарегистрировано в этом году в Костанайской области. Это меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, тогда произошло 11 подобных случаев.

Но, все равно сотрудники ДЧС региона стараются свести детский травматизм к нулю.

«ДЧС Костанайской области проводится акция по профилактике и недопущению выпадения детей из окон. В ходе акции мы устанавливаем ограничители, которые нам выделил местный товаропроизводитель», — сказал начальник отдела предупреждения ДЧС Костанайской области Ерден Нуржанулы.

Мать шестерых детей, четверо из которых школьники, Ляззат Альжанова недавно заселилась в выделенную для семьи квартиру, и почти сразу женщина начала задумываться о безопасности домочадцев.

«С утра до вечера я на работе нахожусь. Дети дома сами. Дети не упадут, будет безопасно. Спасибо большое. Мне будет очень спокойно», — обрадовалась многодетная мама Ляззат Альжанова.

В жилом комплексе проживает еще несколько многодетных семей. Сотрудники ДЧС зашли в каждую из их квартир, и установили ограничители на потенциально опасных окнах. Всего, в ходе этой акции, планируется установить пару десятков таких устройств. Рыночная стоимость блокиратора всего три тысячи тенге.

Можно вспомнить, как несколько лет назад сотрудники ДЧС начинали акцию по установке датчиков дыма и угарного газа в частных домах социально-уязвимых слоёв населения. На первых парах речь тоже шла о десятке подобных аппаратов. Сейчас же по области их установлено около тысячи, и в нескольких случаях они реально спасли жизни нескольких человек.

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