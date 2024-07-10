Спекулянты и отпускники: почему не падает курс доллара

Тенге продолжает стремительное падение ровно 40 дней без перерыва – это сильнейший обвал национальной валюты более чем за два года. При этом денежный рынок РК игнорирует улучшение динамики всех внешнеэкономических факторов, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара утром 10 июля 2024 года составил 480,77 тенге, евро – 520,19 тенге, рубля – 5,51 тенге. При этом средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.

Финансовые аналитики неоднократно объясняли, что тенге дешевеет на фоне снижения нетто-продаж валюты Нацбанком. Относительно мая их объемы упали в 2,4 раза (до $127 млн) и достигли минимума за 17 месяцев. Исправить ситуацию может покупка акций «Казатомпрома» за счет средств Нацфонда, но вряд ли тенге вернется к майским показателям.

Как полагает один из ведущих казахстанских экспертов Андрей Чеботарев, крупные участники рынка начали все-таки трезво оценивать курс тенге с учетом параметров реальности. Однако такая быстрая динамика ослабления тенге выглядит достаточно механистичной, что по-прежнему говорит о хроническом состоянии «неэффективности» отечественного валютного рынка, полагают многие игроки на финансовом поле.

«Тем не менее уровень волатильности курса вернулся к своим средним значениям, составив за прошедшую неделю 0,4%. В целом, это указывает на некоторую стабилизацию тенге на новом уровне», — сообщил Андрей Чеботарев.

Интересен и такой момент. Курс тенге за неделю по отношению к рублю укрепился на 2%, составив 5,4 тенге за 1 рубль. Однако сам рубль ослаб по отношению к доллару на 3,1%. Ослабление российской валюты обусловлено снижением доли обязательной конвертации валютной выручки и снижением предложения валюты со стороны ЦБ, при росте спроса на золотовалютные активы со стороны Минфина РФ.

«Все эти факторы говорят о том, что на фоне сокращения предложения иностранной валюты на рынке РФ ослабление курса рубля должно продолжиться», — говорит Андрей Чеботарев.

Что касается самого доллара, то его индекс с начала июня держался на уровне не ниже 105 пунктов, однако к концу недели снизился до 104,6 пункта. Выход новых данных по рынку труда, указывающих на снижение перегрева экономики, был воспринят как сигнал к скорому снижению ставки ФРС. Это оказало влияние на ослабление позиций доллара США против других валют.

Индекс экспортных цен с учетом стоимости нефти незначительно вырос, составив 157,7 пункта. Так, цена на нефть превысила отметку в 87 долларов за баррель. Удорожание стоимости нефти произошло на фоне сокращения запасов нефти в США. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов на 12,2 млн при ожиданиях сокращения на 680 тыс. баррелей.

Индекс экспортных цен без учета стоимости нефти и газа вырос на 5,1 пункта. Рост, в первую очередь, обусловлен удорожанием стоимости меди на товарных рынках. Медь дорожает на фоне оптимизма инвесторов относительно политической поддержки в Китае.

Рынок ожидает, что крупнейший в мире потребитель – Китай – представит дополнительные стимулы для модернизации своей инфраструктуры возобновляемой энергетики на очередном пленарном заседании в середине июля.

Возвращаясь к валютному рынку Казахстана, аналитик отмечает сильный пессимизм участников рынка по курсу тенге вопреки наличию ряда поддерживающих факторов.

«Вероятнее всего, в динамике ослабления тенге присутствует значительная спекулятивная составляющая», — объясняет Андрей Чеботарев.

Форвардный курс, являющийся прогнозной оценкой курса доллара к тенге, вновь существенно ухудшился по сравнению с прогнозами прошлой недели. Участники рынка закладывают ослабление курса тенге выше 480 тенге за 1 доллар уже к следующему месяцу.

Двукратное сокращение предложения валюты из Нацфонда способствовало ослаблению тенге, но спрос на валюту поддерживается со стороны населения на фоне наступления сезона отпусков.

Тем не менее в июле 2024 года объемы трансфертов увеличатся до 450-550 млн долларов, а нетто-участие НБРК вырастет до 200 млн долларов, что должно оказать незначительную поддержку тенге. С другой стороны, немаловажным фактором влияния на динамику тенге составит решение по базовой ставке НБРК. Поддержание высоких реальных ставок будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности тенговых активов и окажет поддержку курсу национальной валюты, делает вывод эксперт.

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