Спешит холодный антициклон. Прогноз погоды на 25-27 ноября

Несмотря на то, что на территории нашей страны сохраняется осенняя неустойчивость, зима все чаще заявляет о своих правах.

Вот и в ближайшие дни, одни атмосферные процессы будут быстро сменять другие: за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер, и довольно комфортную температуру воздуха, уже спешит холодный антициклон, который вызовет прекращение осадков и быстрое понижение температуры воздуха.

Приближение зимы ощутят даже южные регионы Казахстана, там столбики термометров опустятся ночью до 8-13 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.