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Спешит холодный антициклон. Прогноз погоды на 25-27 ноября

Фото ALAU.KZ

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Несмотря на то, что на территории нашей страны сохраняется осенняя неустойчивость, зима все чаще заявляет о своих правах.

Вот и в ближайшие дни, одни атмосферные процессы будут быстро сменять другие: за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер, и довольно комфортную температуру воздуха, уже спешит холодный антициклон, который вызовет прекращение осадков и быстрое понижение температуры воздуха.

Приближение зимы ощутят даже южные регионы Казахстана, там столбики термометров опустятся ночью до 8-13 мороза.

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