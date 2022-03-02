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Спикер Мажилиса ответил на вопрос о переименовании столицы

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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов ответил, планируется ли переименование Нур-Султана в Астану, передает Tengrinews.kz.

«Такого вопроса на повестке дня нет», — сказал Кошанов в кулуарах Мажилиса.

Журналисты также поинтересовались, не планируют ли депутаты самостоятельно поднять вопрос переименования города.

«Нет, не будут поднимать», — отметил спикер палаты.

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года.
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