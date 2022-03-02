Спикер Мажилиса ответил на вопрос о переименовании столицы

all.accor.com
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов ответил, планируется ли переименование Нур-Султана в Астану, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Такого вопроса на повестке дня нет», — сказал Кошанов в кулуарах Мажилиса.
Журналисты также поинтересовались, не планируют ли депутаты самостоятельно поднять вопрос переименования города.
«Нет, не будут поднимать», — отметил спикер палаты.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: